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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس حكومة روسيا المصاب بكورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:00 م
بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين يتعافى من فيروس "كورونا"، موضحا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

وقال بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو بشأن إجراءات مواجهة "كورونا" اليوم الأربعاء: "أود أن أنقل أفضل تمنياتي وتحياتي إلى ميخائيل ميشوستين، إنه يتعافى وكل شيء على ما يرام".

وأضاف بوتين "أن لدى رئيس الوزراء حرارة مرتفعة، كما يحدث في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات"، مؤكدا أنه يتماثل للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الروسي قد أعلن في 30 أبريل الماضي عن إصابته بالفيروس التاجي وخضوعه للحجر الصحي المنزلي.

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