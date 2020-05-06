على جمعة: الأنبياء أجسادهم محفوظة لا تأكلها الأرض (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن طريق الله محدود في الشريعة كلها منذ آدم حتى يوم القيامة في الذكر والفكر، والتخلية والتحلية، أي تخلية القلب عن كل قبيح والتحلي بكل ما هو صحيح، وسمي سيدنا يعقوب بإسرائيل؛ لكونه كان يسير في طريق الله، وسمي من بعده بني إسرائيل.وأضاف علي جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على قناة مصر الأولى، أن سيدنا يعقوب (عليه السلام) أنجب 12 ولدا، وهم من كونوا بني إسرائيل فكل ولد من أولاده كون قبيلة مستقلة، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل لبني إسرائيل مكانة في التاريخ.وأشار مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن بني إسرائيل جاءوا إلى مصر مع سيدنا يعقوب (عليه السلام) في عهد سيدنا يوسف، ومكثوا بها سنوات طويلة حتى بعد وفاة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، مشددًا على أن سيدنا يعقوب مات في مصر، وأوصى في مرضه بأنه يُحب أن يدفن بجوار جده إبراهيم، وأبيه إسحق في فلسطين.وشدد على أن الأنبياء أجسادهم محفوظة لا تأكلها الأرض، وهم أحياء في قبورهم، لافتًا إلى أنه عندما مات سيدنا يعقوب حنطه سيدنا يوسف (عليه السلام)، حتى يحتمل نقله، ولكن تحنيطه لعدم علمهم وقتها بأن أجساد الأنبياء لا تُبلى.