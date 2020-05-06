وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل الأربعاء المقبل

يجري مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل.ويصل بومبيو إلى تل أبيب، الأربعاء المقبل، في زيارة سريعة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وتأتي الزيارة بعد إعلان ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تجهز للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، حال موافقة تل أبيب على وقف البناء الاستيطاني في المنطقة "ج" والتفاوض مع السلطة بشأن حول إقامة دولتها.وأضاف فريدمان أن إسرائيل هي من ستعلن أولا فرض سيادتها على تلك المناطق، وبعدها تعلن أمريكا تأييدها لهذه الخطوة، زاعما أن هذا القرار يخص تل أبيب فقط.وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق، بإلغاء كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، حال قيام الأخير بفرض سيادته على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، فيما قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق خاص بتل أبيب.