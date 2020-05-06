عودة 190 مصريًا من العالقين بالكويت في رحلة استثنائية

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، 190 مصريا من العالقين بالكويت خلال رحلة جوية استثنائية سيرتها الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين، ‪وذلك منذ تعليق الرحلات الجوية في مصر ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.وصل المصريون العالقون اليوم إلى المطار في رحلة قادمة من الكويت وعددهم 190 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول.وأكدت مصادر، أنه تم تخصيص حجر صحي لعزل المصريين الذين وصلوا اليوم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.