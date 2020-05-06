شيخ الأزهر: كورونا يصيب جميع الدول بغض النظر عن دينها (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن البعض يتساءل عن نشأة فيروس كورونا، معقبًا: "مبلغ علمي المتواضع في هذا الأمر أنه لا توجد حتى الآن حجج وبراهين يستند إليها أصحاب هذه الأطروحات التي لا تستند عن معلومات حقيقة موثقة، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي نفت ذلك".وأضاف الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، أن الحديث عن أن فيروس كورونا عقاب من الله لبعض المجتمعات هو قول خاطئ ومردود عليه، فهذا الوباء يصيب جميع الدول والشعوب بغض النظر عن دينها ومعتقدها.وأشار شيخ الأزهر الشريف، إلى أنه خلال العقود الماضية استنزفت جهود العلماء واستغلت ثروات العالم في تطوير الأسلحة التي تقتل وتدمر، في حين أنها لو أنفقت هذه الثروات أو جزء منها على البحث العلمي الذي يخدم الإنسان، لما وصلنا لهذا الوضع المتردي التي تقف فيه البشرية عاجزة أمام هذا الفيروس.