إحالة عصابة سرق الدراجات النارية بالساحل للمحاكمة

قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، إلى محكمة الجنح.كان قسم شرطة الساحل ألقي القبض على كل من: "ط. س"، عاطل، "ا. ه"، مسجل خطر مخدرات، والسابق اتهامه في ٤قضايا وبحوزته سلاح ناري - فرد خرطوش- وطلقتان من العيار ذاته، "ط. ا"، عاطل، بحوزته سلاح أبيض "خنجر".وعقب قيامهم بسرقة دراجة نارية وبتطوير مناقشتهم تم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.