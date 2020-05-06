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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3.5 طن دجاج ولحوم فاسدة بكفر الشيخ (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:35 م
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
عمرو الشامي
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تمكنت حملة مشتركة بين مباحث التموين والطب البيطري في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى ثلاجات التبريد، في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.

حيث شُكلت حملة مشتركة ترأسها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وضمت الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة دسوق البيطرية، ومحمود السرو، كبير مفتشي مباحث التموين، وقوة من قسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق وضبط المخالفين منهم، وفق توجيهات اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و600 كيلو لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة تبريد، ملك أحد الأشخاص، وجرى التحفظ عليها، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة
دجاج ولحوم فاسدة

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