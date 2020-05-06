جهاز القاهرة الجديدة: إزالة أكثر من 10 مخالفات يوميًا (فيديو)

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه يتم العمل الآن بمرحلة القانون 17، فكل ما تم إزالته من مخالفات قبل 9 أبريل له معاملة خاصة، فمن الممكن أن يتم التصالح معه إما بالإزالة أو تقنين الوضع.وأضاف أمين غنيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن ما استجد من مخالفات بعد تاريخ 9 أبريل كله واجب الإزالة وغير مسموح به إطلاقًا، موضحًا أن هناك فرقا تجوب المدينة بالكامل على مدار الـ 24 ساعة لرصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات.وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه يتم اتباع الإجراءات القانونية مع كل المخالفين، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة أكثر من 10 مخالفات يوميًا، مؤكدًا أنه لم يتم الإغلاق الكامل للمكاتب أو الخدمات داخل الجهاز، وأن بالأمس تم استقبال كامل قوة المركز التكنولوجي بالقارهة الجديدة، كما أن الخدمة منتظمة من الساعة 8 صباحا الى 2 مساء، ويتم الاخذ بالاعتبار لكل الملاحظات لاستيعاب كل العملاء.