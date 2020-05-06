3 فئات محرومة.. مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالتأمين الصحي

أعلنت هيئة التأمين الصحي صرف مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بهيئة التأمين الصحي.كما يجري صرف مبلغ 800 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات 6 ساعات يوميا فأكثر.ويحرم من المكافأة كل من:- المحالون إلى المحكمة التأديبية.- الموقوفون عن العمل..- المعارون للعمل خارج الهيئة.وأكدت الهيئة أنه يجري الصرف لجميع العاملين بالهيئة والفروع والوحدات من موازنة الهيئة 2019 - 2020 على بند المكافآت.أما بالنسبة للمتعاقدين يحصلون على 800 جنيه ويتم الصرف على البند الخاص بعقودهم من موازنة الهيئة.كانت الهيئة أعلنت أنها بصدد صرف مكافآت للعاملين للتشجيع على العمل في ظل ما تمر به البلاد من أزمة انتشار فيروس كورونا.