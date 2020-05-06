ضبط 18654 عبوة مواد غذائية فاسدة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، لضبط حركة البيع والشراء، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬‫وأسفرت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫من ضبط تاجر مواد غذائية، وبحوزته 18654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تؤدي للإضرار بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملات ما زالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.جدير بالذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين