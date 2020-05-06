رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 18654 عبوة مواد غذائية فاسدة في كفر الشيخ

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:30 م
مواد غذائية
مواد غذائية
عمرو الشامي
طباعة
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، لضبط حركة البيع والشراء، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

‫وأسفرت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫من ضبط تاجر مواد غذائية، وبحوزته 18654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تؤدي للإضرار بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملات ما زالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

موضوعات متعلقة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

بلاغ ضد شركة طيران خاصة تجبر العاملين على توقيع إجازة بدون أجر

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

المصل واللقاح يوضح الإجراءات المتبعة للتعايش مع كورونا

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

المصل واللقاح يوضح الإجراءات المتبعة للتعايش مع كورونا

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بث حي عبر الإنترنت للجنائز لمحاصرة فيروس كورونا

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية فى نيويورك

عاصمة ليتوانيا تنظم «أسبوع موضة الكمامات»

السبت.. إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

دار «الراوي» تعلن بدء استقبال الأعمال الأدبية

أحمد المنزلاوي: كورونا أعادت الناس للقراءة

«التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة فى مصر».. جديد الهيئة العامة للاستعلامات

«سبوتيفاي» تطرح نسخة صوتية من أعمال هاري بوتر