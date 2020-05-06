إصابة أكثر من 90 ألفا من طواقم الرعاية الصحية بكورونا في العالم

قال المجلس الدولي للممرضين والممرضات اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفامن العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أصيبوا بكوفيد-19، وربما ضعف هذا العدد، وسط تقارير عن استمرار النقص في أدوات الحماية.وذكر المجلس في بيان أن المرض أدى إلى وفاة أكثر من 260 من طواقم التمريض وحث السلطات على الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين والمرضى.