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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للوقاية من كورونا الليلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:29 م
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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للوقاية من فيروس كورونا، تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم، أولى فيديوهات حملتها الجديدة "وقاية" للتوعية بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بٌعد.

وقد أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أنها ستقوم بنشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة، طوال أيام شهرر مضان الكريم، تحت عنوان (وقاية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بفرع الهيئة ببورسعيد وصفحة وكذلك صفحة "أومامي للتعليم الإلكتروني عن بعد"، وذلك بهدف توعية وتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، بوسائل الحماية الشخصية وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية لعمل حجر أو عزل منزلي، للحماية من مخاطر عدوي كورونا وحرصا علي ذويهم من التعرض لمضاعفات كوفيد 19 المستجد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أهمية دور وتفاعل شركات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر والتقدير لهم، ولكل جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الصحية، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم ونشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي وذلك حرصا على صحتهم وأسرهم من خطر العدوي بكوفيد 19 المستجد، حيث إن التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة لانه يضمن سرعة في التواصل وانجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع، واستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل تعتبر من أدوات ذلك التحول.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاعتماد على وسائل التواصل عن بعض خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، وهو ما يضمن سلامة المجتمع بشكل عام فضلا عن الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من العدوى.

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