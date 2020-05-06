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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مايا دياب تتحدى أحمد السقا على «MBC مصر».. الليلة (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:28 م
مايا دياب
مايا دياب
منار إبراهيم
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تحل الفنانة مايا دياب كضيفة ومنافسة للفنان أحمد السقا، في حلقة الليلة الأربعاء، برنامج "إغلب السقا" التي تُعرض على "MBC مصر" في السابعة مساءً، وتُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.

يعرض برنامج "إغلب السقا" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
مايا دياب تتحدى أحمد السقا على «MBC مصر».. الليلة (صور)
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب تتحدى أحمد السقا على «MBC مصر».. الليلة (صور)
مايا دياب
مايا دياب

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