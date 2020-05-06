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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى العزل بالعجمي.. والحصيلة 93

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:27 م
مستشفى العجمي النموذجي
مستشفى العجمي النموذجي
هبه عويضه
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أعلن مستشفى العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، المخصص لعلاج مصابي كورونا، عن ارتفاع عدد خروج المتعافين من الفيروس، من مستشفى العزل إلى 93 حالة وذلك بعد تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بالخالة من إيجابية إلى سلبية.

وأكدت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، لـ « الدستور»، أنه تم اليوم الأربعاء خروج 6 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 93 حالةتم خروجهم من مستشفى العزل بالعجمي، وذلك بعد سحب التحاليل لمرتين متتاليتين وثبوت سلبية العينات.

وكانت قد أعلنت مدير المستشفى اليوم، عن ارتفاع عدد الحالات المحولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 282 حالة، بعد تحويل 12 حالة لتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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