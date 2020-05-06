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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط والخسائر بسيطة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:24 م
حريق
حريق
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تعرض مبنى "1" بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة أسيوط إلى حريق محدود ظهر اليوم، وعلى الفور انتقل الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، لمتابعة الموقف والاطمئنان علي سلامة العاملين، ورافقه الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الأستاذ عرفة أبوالعلا، مدير عام قطاع المدن الجامعية.

وصرح الدكتور طارق الجمال، عقب تفقده المبنى، بأن الحريق محدود ونشب فى الطابق الرابع من مبنى "1" بالمدينة الجامعية طلبة ولم يتجاوزه لأي طوابق أخرى، مشيرًا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحريق بسيطة ولم تتعد بعض التلفيات فى أثاث الغرف.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الحريق نشب فى حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف وتم التعامل معه وإخماده فور وقوعه، وذلك بمعرفة المختصين بإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، فيما تم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيه من خلال الجهات المختصة ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

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