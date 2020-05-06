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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة مسئول مخزن بـ 2 طن سمك فاسد بالسيدة زينب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:23 م
سمك فاسد
سمك فاسد
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، مسئول مخزن بحوزته 2،5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن غير مرخص إلى محكمة الجنح.

أكدت تحريات شرطة التموين قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل غير مرخص؛ لتجارة الأسماك المملحة، بحيازة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر محققًا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم وبحوزته 2،450 طن أسماك ممُلحة معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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