ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.وذكر بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت: 3640 طن يوريا و5200 طن فوسفات و2600 طن علف بنجر، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة: 18723 طن حديد و9250 طن خردة و5500 طن قمح و1000 طن زيت طعام و1238 طن خشب زان و13500 طن ذرة. ‎وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 363 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة وبطيخ) وخضروات (خرشوف وخضار مشكل وبطاطس) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وأرز) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسوريا وإيطاليا وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة والهند واليونان وكرواتيا وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2533 حاوية مكافئة.وأكد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167 ألفا و39 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112 ألفا و872 طنا، وأن 2120 شاحنة غادرت الميناء منها 780 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44 ألفا و551 طنا من البضائع العامة.