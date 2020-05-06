"سري للغاية" .. الطموح المُحبط .. قصة اغتيال "عبقري المدفعية" بول جيرالد

كان لدى "بول جيرالد"، طموح خطير، أطلق شخص ما رصاصتين في رأسه لمنعه، كان يتيمًا، طفولته كانت صعبة، وقد أثر ذلك على شخصيته كثيرًا، أراد أن يحبه الناس، وشعر بالأذى والرفض"... رحلته في عالم التسليح كانت مثيرة، ونهايته كانت غامضة.

ولد "بول" في عام 1928، في نورث باي، بأونتاريو في كندا، كان ابنًا لأب ناطق بالإنجليزية وأم ناطقة بالفرنسية توفيت عندما كان في الثالثة من عمره، وكان ثاني أصغر 10 أطفال، ونما الصبي الموهوب ليصبح رجلاً صعباً ومهووساً، تم تسميته لاحقاً بـ"عبقري المدفعية".

كان ضمن أصغر الطلاب على الإطلاق الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في جامعة تورنتو، كان معروفًا بإبداعه، واستطاع أن يكون أحد خبراء المدفعية الرائدين في العالم، كانت لديه مشروعات بإمكانها أن تحدث ثورة في عالم التسلح.. ولكن ما الذي أوقف هذه المشروعات؟

الجواب هوحكاية "طموحات محبطة" لدى "بول" انتهت باغتياله، وبنهايته انتهى هوسه، وتم غلق حلمه الخاص بـ "تغييرمسار التسلح في العالم"، عشرون عاماً غيرت عالم الصواريخ من الصبي الموهوب إلى تاجر أسلحة سري باع أنظمة أسلحة قوية بشكل عشوائي إلى جنوب إفريقيا وإيران وشيلي وتايوان والصين.



وثائق سرية حولته لمهووس بالتسليح



تبدأ قصة "جيرالد بول" بشكل أكثر غرابة مما تنتهي، في عام 1965، وصلت امرأة ألمانية في منتصف العمر إلى مونتريال لزيارة عالم غير معروف نسبيًا في معهد أبحاث الفضاء بجامعة ماكجيل، كان العالم هو البروفيسور جيرالد بول، وكانت المرأة الألمانية هي ابنة مهندسة عملت في مشروع "بندقية باريس" الأكثر سرية خلال الحرب العالمية الأولى، والذي تم تطويره من قبل صانعي الصلب الألمان.

مشروع "بندقية باريس" هو مدفعًا هائلاً مداه يبلغ مداه 74 ميلًا - ضعف نطاق أي سلاح موجود آنذاك، واستخدمه في حينه الألمان ضد فرنسا، وعلى الرغم من أفضل جهود الحلفاء الغربيين للاستيلاء عليه، اختفت ثلاثة بنادق من هذا النوع قبل نهاية الحرب، وكان يبدو أن سر تصميمها قد فُقد إلى الأبد، ولكن من خلال الضيفة الألمانية، تمكن "بول" من الوصول إلى وثيقة سرية تحدد تصميم وقدرات البندقية، في تلك اللحظة وُلد الهوس الذي سيطر على حياة بول، وكان سبب وفاته.

كان بول عام 1961 قد بدأ العمل في مشروع أبحاث مع الحكومتين الكندية والأمريكية، حيث كان هناك اهتماماً كبيراً لتكنولوجيا المدافع الفائقة السرعة في الستينيات، في البداية، استخدم المهندسون تصميماته لاختبار الطيران الأسرع من الصوت دون الحاجة إلى نفق هوائي باهظ الثمن، عن طريق إطلاق مقذوفات لمسافات قصيرة عبر برميل بندقية كبيرة؛ باستخدام بندقية خارقة تمكن من تجاوز اللحظات الأولى المكلفة لإطلاق صاروخ، إلا أن طموحه الشخصي كان استخدام تصميماته لإطلاق أقمار صناعية وليس صواريخ فقط، مستغلاً ما عرفه من مشروع "بندقية باريس".





مشروع جيرالد بول في العراق

تاجر سلاح بدون قيود



كان "بول" مقتنعاً بأن تصميمات المدافع الفائق الخاصة به كانت السبيل للمضي قدمًا، فقط كان يبحث عن التمويل فقط، كانت مشكلته أنه بحلول السبعينيات فقد معظم العالم الاهتمام بالمدافع الخارقة، وأصبحوا يبحثون عما يدر إليهم مالاً، فبدأ بول في بيع الأسلحة، واستمر في تطوير "مسدسه الفضائي" كمشروع جانبي، حتى أسس شركة خاصة، وسرعان ما بدأ بيع الأسلحة لحكومة جنوب أفريقيا.

في عام 1976، ألقي القبض على بول في جنوب أفريقيا لانتهاكه حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وقضى ستة أشهر في سجن أمريكي، حسبما كتبت صحيفة نيويورك تايمز بعد وفاته، وعند إطلاق سراحه، عاد على صفقاته مع جنوب إفريقيا مرة أخرى، وتم تغريمه هذه المرة بمبلغ 55000 دولار، ثم سئم من مشاركة الحكومتين الكندية والأمريكية في عمله، وانتقل إلى بروكسل، ببلجيكا، وبدأ العمل منفرداً من خلال شركة أوروبية.

يقول أحد زملاءه يدعى نيكولاس هول:"لا أعتقد أنه كان الشخصية العبقرية المجنونة البدائية، لكنه كان ينفر من العالم الغربي."

في عام 1981، اتصلت الحكومة العراقية بـ"بول" لتصميم مدفعية لاستخدامها في الحرب العراقية الإيرانية. في ذلك الوقت كان صدام حسين وزير الدفاع العراقي، يقول "هول": "كان صدام حسين مهتم ببول على نحو خاص، لم يكن العمل مع العراق قرارًا غريبًا لأنهم لم يكونوا يشكلون تهديدًا للغرب".





المدفعية العظمى التي صممها بول

مشروع "المدفعي العظمى" يضعه على خط النار



في عام 1988، دفعت الحكومة العراقية لبول 25 مليون دولار لبدء مشروع بابل المدفعية التي سميت بـ"Big Babylon "، وهو المشروع الذي كان بإمكانه أن يلقي بظلاله على جميع تصميمات المدافع الفائقة السابقة للحجم، بدأ مشروع بابل بإنشاء ثلاث مدفعيات عظمى؛ مدفعان عياران 1000 مم، وبندقية عيار 350 مم.

باستخدام تسعة أطنان من الوقود كان بإمكان "بابل" إطلاق قذيفة 600 كجم إلى مسافة 1000 كيلومتر، كما يمكن استخدام البندقية لإطلاق قذيفة حجمها 2000 كجم كما يمكنها تحمل قمرًا صناعيًا يبلغ وزنه 200 كجم، كان يمكن استخدام السلاح أيضًا لإطلاق قذائف كيميائية أو قذائف نووية لآلاف الأميال.

لم يكن بول يجهل إمكانية استخدام العراق لتقنيته الضخمة لإطلاق الصواريخ ، لكنه برر أفعاله بأنه سيكون سلاحًا غير عملي، فلن يكون من الممكن تحريك البندقية بمجرد إنشائها، لأنها بطيئة في إطلاق النار، ويمكن تحديد موقعها وتدميرها بسهولة إذا رغب أي شخص في ذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن المدفع العملاق كان خطوة هامة إلى الأمام في سباق تسلح صدام حسين.

فسر زميله "هول" رغبة العراق في السلاح رغم عيوبه، بأنه من الممكن أنها ستستخدمه لهجوم بعيد المدى، وأيضا بإطلاق مواد على الأقمار الصناعية التجسسية لتوقف نشاطها".

بحلول مايو 1989، تم الإنتهاء من المدفعية العظمي، وتم تركيبها على جانب التل، وبدأت الاختبارات، حيث كانت أجزاءها من خمس دول أوروبية.

تقول التقارير الإعلامية، إنه قبل عام من مقتله بدأ الموساد الإسرائيلي بمراقبة بول، والتنصت عليه، بعد أن وقع عقوب بملايين الدولارات مع العديد من رجال الأعمال السويسريين والألمان والإيطاليين والبريطانيين الذي رتب معهم بول عقود لشراء الاسطوانات الهيدروليكية،والأنبابيب الفولاذية، وغيرها من المعدات التي تستخدم في إنتاج المدفعية المثيرة للجدل، كان صدام حسين يبرربأن هذه المعدات كانت لإنتاج النفط، بينما كشفت الوثائق أنها كانت لإصدار المدفعية.

ترسانة الأسلحة التي طورها جيرالد بول كانت تشكل تهديدًا خطيرًا للقوة المتعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية في حالة نشوب حرب برية، كما تتفوق من حيث المدى والدقة على أي شيء يمتلكه الجيش الأمريكي، وفقا لما صرح به أندرو دنكان، محلل الأسلحة بمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، كما أنها تمثل تهديداً حقيقياً على إسرائيل وإيران.

يقول ميشيل ابن بول: "كان هناك بالتأكيد ظلم كبير لوالدي، فقد استخدموه ككبش فداء لأغراض سياسية، لم يكن هناك شيء غير قانوني فيما فعله والدي".





جيرالد بول