الزمالك يرفض استكمال الدوري بمعسكر داخلي





رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة استئناف بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة مع الانتظام في معسكر داخلي حتى نهاية المسابقة مثلما خرج من تسريبات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.