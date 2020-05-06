تسجيل أكثر من مائة إصابة فى السنغال بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء، تسجيل 104 إصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم، أنه وبعد فحص 1182 تم تسجيل 104 إصابات بالفيروس في سابقة لم تشهدها الإصابات من قبل منذ ظهور الوباء في السنغال يوم الثاني مارس.ووفق البيان وصل عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ أول ظهر له يوم الثاني مارس إلى ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين مصابا، شفي منهم أربعمائة وثلاثة وتسعون، ويتابع تسعمائة وسبعة وعشرون من المصابين علاجهم في المشافي.