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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومي للمرأة يطلق مبادرة «الصحة النفسية أولوية»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:16 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم مبادرة "صحتنا النفسية اولوية"، بالشراكة مع عدة شركاء من ضمنهم سيف كيدز وشيزلونج، وبرعاية مجلة وموقع ايجيبت توداى، يتم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء بدءًا من اليوم الأربعاء 6 مايو 2020.

في إطار ما تواجهه مصر والعالم أجمع من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد _19، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لنشر الوعى لدى المواطنين.

تتضمن المبادرة مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها عددا من الأخصائيين النفسيين والمؤسسات التى تقدم الدعم النفسي، لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعى لدى المواطنينالمواطنات بأهمية الصحة النفسية عمومًا،، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما فى فترات حظر  التجوال والالتزام بالبقاء فى المنازل فترات أطول.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المبادرة جزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنين، مؤكدة على أهميتها في تقديم العديد من النصائح الهامة وتقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسرة  بشكل عام، والمرأة بشكل خاص،فى ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التى تقتضي ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل فترات طويلة.

ووجهت الشكر للإعلام المصري لنشره الوعى للمواطنين فى هذه المرحلة الحرجة، كما وجهت الشكر لمجلة وموقع ايجيبت توداى لتعاونها واستجابتها السريعة لرعاية هذه الحملة.

وأكدت الأستاذة جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة أن خدمات الصحة النفسية للمرأة هي جزء من الخدمات الأساسية التى يجب توافرها للسيدات والفتيات، خاصة فى اوقات الازمات مثل جائحة كوفيد، وأن هذه المبادرة من شأنها أن توضح  كيفية التعامل مع الأزمة بأفضل السبل.

هذا ويتضمن الفيديو الأول بعنوان "التوازن في زمن الكورونا"، تأثير الوضع الحالى على الصحة النفسية وما هى الخطوات التى من الممكن اتخاذها لنعبر هذه الأزمة بسلام.

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