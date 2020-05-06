«الأزهر» يدعو لدعم الأنظمة العلمية لمواجهة الكوارث الطبيعة (فيديو)

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم وأنظمته وأفراده ومؤسساته للتضامن من أجل وقف الحروب والنزاعات، والفصل في مواطن الخلاف بطرق إنسانية وليس عسكرية ولا اقتصادية ولا قومية، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الأولى التي تساعد البشرية في توجيه طاقاتها نحو ما هو أنفع للجميع، ونحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها كافة المجتمعات.وناشد الدكتور أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "dmc"، بتوجيه دفة التطورات التكنولوجية حالًا ومستقبلًا نحو إنشاء أنظمة صحية عالمية لديها القدرة على المواجهة الحقيقة للأوبئة مثل وباء فيروس كورونا، والتي هددت البشرية منذ قرون مضت ولم ينتبه الإنسان لها إلا بعد دخوله معها في صراع البقاء.وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن الطبيعة بكوارثها قد تحيط بنا ونرتد إلى ما قبل العصر الحجري، وعلى صناع القرارات أن يعملوا على دعم أنظمة علمية تأمينية تقي الإنسان كوارث الطبيعة المختلفة من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة.