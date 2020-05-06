تعليم أسوان: تحديد يوم لتسليم الأبحاث الورقية بالمدارس

أعدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، جدولا محددا لتسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة لمختلف المراحل التعليمية.جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالحد من التجمعات والإختلاط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان المشددة فهناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة بالمديرية بشأن منع أى تجمعات لمجابهة مرض كورونا والسعى الجاد والمتواصل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بكافة المواقع الخدمية، وأيضًا المواطنين المترددين على المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة لتلقى الخدمات المتنوعة.وأشار، إلى أنه تم تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس بدءًا من يوم السبت 9 مايو وحتى الخميس 14 مايو حيث يتم تسليم أبحاث طلاب الصف الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية خلال أيام 9 و10 و11 مايو، والصف الأول الإعدادى خلال يومى 9 و10 مايو، والصف الأول الثانوى خلال أيام 9 و10 و11 مايو.وتابع، أن يتم تسليم أبحاث الصف الخامس والسادس الإبتدائى أيام 12 و13 و14 مايو، والصف الثانى الإعدادى أيام 11 و12 مايو، والصف الثانى الثانوى منازل ومجندين ودمج أيام 12 و13 و14 مايو، فيما تم تحديد يوم السبت 16 مايو لتسليم أبحاث جميع المتخلفين عن الأيام المحددة لهم.وأستكمل الفيومى، بأنه بالتوازى مع ذلك هناك البحث الإلكترونى والذى يتم رفعه على منصة المدرسة (Edmodo ) بمعرفة الطالب وولى الأمر خلال نفس الأيام المحددة لكل مرحلة تعليمية.