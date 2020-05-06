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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول البلطيق تفتح الحدود بينها في 15 مايو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:10 م
دول البلطيق
دول البلطيق
وكالات
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أعلنت دول البلطيق الثلاث اليوم الأربعاء، إزالة قيود التنقل وإنشاء منطقة مشتركة للتنقل الحر قريبا، بعد تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس الوزراء الليتواني ساوليوس سكيفرنيليسفي في بيان صدر بعد محادثات أجراها مع نظرائه "اعتبارا من 15 مايو، سنرفع القيود المفروضة على المواطنين الليتوانيين واللاتفيين والإستونيين الذين يسافرون بين دول البلطيق".

أغلقت ليتوانيا حدودها أمام معظم الزوار الأجانب، فيما فرضت إستونيا ولاتفيا إجراءاتهما الأمنية الخاصة بهما في منتصف مارس، لاحتواء الوباء.

أعلنت الحكومات الثلاث أن معدل العدوى انخفض بشكل كاف ما يسمح باستعادة حرية التنقل وإنهاء العمل بالحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا لرعاياها.

وأشار رئيس لاتفيا أيضا إلى أن بلاده وليتوانيا وإستونيا يمكن أن تدعو بولندا وفنلندا للانضمام إلى منطقتها في المستقبل القريب.

وقال ايغيلز ليفيتس لوكالة فرانس برس بهدف "استعادة الحياة الطبيعية في أوروبا" فقد "يمكننا إنشاء منطقة أكبر في شمال شرق أوروبا، تشمل بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا".

وقد انخفض عدد الإصابات الجديدة في دول البلطيق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت سلطات الدول الثلاث التي يبلغ مجموع عدد سكانها ستة ملايين نسمة، الأربعاء تسجيل 4041 إصابة بينها 120 حالة وفاة.

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