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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع استكمال مشروع أول متحف للآثار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:08 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة استكمال مشروع متحف المحافظة من الناحية الإنشائية والمعمارية وسرعة الانتهاء منها، والمقرر افتتاحه بنهاية شهر يونيه 2020م.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والعميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أحمد عنان، استشاري مشروع متحف كفرالشيخ، والمهندس محمد وصفي وليد، المشرف العام علي المشروع، والمهندس مصطفي إمام، قطاع المشروعات، والمهندس أحمد بدر، ممثل استشاري المشروع، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، والدكتور سيد البنا، المشرف علي متحف كفرالشيخ.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يقع بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، علي مساحة 6760م2، والتي تقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبني بعدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلي مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية، لتسليم المتحف نهائيًا، مؤكدا سرعة المراجعة والانتهاء من الإجراءات الفنية والأمنية لشروط السلامة، لافتًا إلى أنه خلال الشهر القادم سيقوم قطاع المتاحف بتجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الأثرية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، سيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار والذي سوف يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والفلك، والزراعة، والتجارة، والصيد، حيث ستتناول القطع عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا وما يقابله في العصر الحديث، كذا ستتناول قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين.

جدير بالذكر؛ أن متحف كفرالشيخ يضم أقسامًا للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيًا وتاريخيًا منها "قاعة بوتو" وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهى " قاعة العرض الرئيسية " وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعياَ وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلًا عن العصر القبطي.

حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدوري" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

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