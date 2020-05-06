إصابة عنصر أمني عراقي بانفجار عبوة جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بإصابة عنصر أمني إثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة على سيارة مدنية جنوب العاصمة بغداد.وقال المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية بداخلها عنصر من القوات الأمنية، انفجرت بالقرب من منطقة اليوسفية" ما أسفر عن إصابة العنصر الأمني بجروح خطيرة.يشار إلى أن العاصمة بغداد وبعض المناطق الأخرى، تشهد حالات مماثلة لاستهداف أفراد القوات الأمنية.