رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط إلى 30 دولارًا في ظل تخمة معروض تواجه تخفيف إجراءات العزل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:07 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تراجع النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، الأربعاء، إذ طغى تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية على آمال في تعافي الطلب في الوقت الذي تخفّف فيه بعض الدول إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

كان برنت منخفضًا 85 سنتا، بما يعادل 2.7 بالمئة، إلى 30.12 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في الجلسات الست السابقة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا، أو 2.1 بالمئة، إلى 24.05 دولار.

وفي مؤشر على أن تخمة المعروض لا تزال قائمة، قال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين.

بدأت إيطاليا وإسبانيا ونيجيريا والهند، وكذلك بعض الولايات الأمريكية، السماح لبعض المواطنين بالعودة إلى العمل وفتحت مواقع البناء والحدائق والمكتبات.

واتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية و16 ولاية على طرق لتخفيف إجراءات العزل العام.

وسيؤدي تخفيف إجراءات العزل العام إلى تعاف في الطلب العالمي على النفط، والذي كان من المتوقع في أبريل أن يهوي بما لا يقل عن عشرين بالمئة، وهو نزول لم يسبق له مثيل، إذ تطلب الحكومات
من المواطنين ملازمة المنازل.

وسيتطلع المتعاملون إلى تأكيد لبيانات المخزون الصادرة عن المعهد حين تصدر الأرقام الحكومية الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة المصريين العالقين بالخارج (فيديو)

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بث حي عبر الإنترنت للجنائز لمحاصرة فيروس كورونا

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية فى نيويورك

عاصمة ليتوانيا تنظم «أسبوع موضة الكمامات»

السبت.. إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

دار «الراوي» تعلن بدء استقبال الأعمال الأدبية

أحمد المنزلاوي: كورونا أعادت الناس للقراءة

«التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة فى مصر».. جديد الهيئة العامة للاستعلامات

«سبوتيفاي» تطرح نسخة صوتية من أعمال هاري بوتر