النفط يهبط إلى 30 دولارًا في ظل تخمة معروض تواجه تخفيف إجراءات العزل

تراجع النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، الأربعاء، إذ طغى تقرير يظهر زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية على آمال في تعافي الطلب في الوقت الذي تخفّف فيه بعض الدول إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.كان برنت منخفضًا 85 سنتا، بما يعادل 2.7 بالمئة، إلى 30.12 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في الجلسات الست السابقة.وهبط خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا، أو 2.1 بالمئة، إلى 24.05 دولار.وفي مؤشر على أن تخمة المعروض لا تزال قائمة، قال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين.بدأت إيطاليا وإسبانيا ونيجيريا والهند، وكذلك بعض الولايات الأمريكية، السماح لبعض المواطنين بالعودة إلى العمل وفتحت مواقع البناء والحدائق والمكتبات.واتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية و16 ولاية على طرق لتخفيف إجراءات العزل العام.وسيؤدي تخفيف إجراءات العزل العام إلى تعاف في الطلب العالمي على النفط، والذي كان من المتوقع في أبريل أن يهوي بما لا يقل عن عشرين بالمئة، وهو نزول لم يسبق له مثيل، إذ تطلب الحكوماتمن المواطنين ملازمة المنازل.وسيتطلع المتعاملون إلى تأكيد لبيانات المخزون الصادرة عن المعهد حين تصدر الأرقام الحكومية الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.