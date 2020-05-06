وفاة مسن أثناء تجديد ترخيص توك توك بزفتى

لفظ رجل في العقد السادس من عمره، أنفاسه الأخيرة داخل وحدة المرور بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، أثناء إنهاء إجراءات تجديد ترخيص الـ"توك توك" الخاص به.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد محمود جلال، مدير وحدة مرور زفتى، بحدوث حالة إعياء شديدة لأحد المواطنين ويدعى "حسين ذ. الـ، ٥٩ عاما"، موظف بالمعاش ويمتلك توك توك، خلال إنهائه لإجراءات تجديد رخصة "توك توك" يمتلكه، وتم نقله لمستشفى زفتى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.تم إخطار النيابة العامة والتي قررت تسلم الجثة لذويها والتصريح بدفنها عقب توقيع الكشف الظاهري عليها.