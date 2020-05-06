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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

والدة الطفل آدم: أبنى يحب دينا الشربيني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:07 م
الطفل ادم وهدان
الطفل ادم وهدان
إيمان ماهر
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خطف الطفل ادم وهدان، أنظار المشاهدين لمسلسل لعبة النسيان، أداء مميز لا يشعر بأنه لطفل لم يتعدى سبع سنوات.

وقالت والدة آدم للدستور:"ليس لدى سوى آدم، منذ بداية إدراكه وهو يحب الوقوف أمام الكاميرا، ارسلت صوره لأكثر من مكان فأصبح موديلا، رغم ان عائلتنا تضم دكاترة لم أكن اتوقع اختلافه، فأنا أستاذة بكلية الصيدلة، لكني فرحت بموهبته".

وعن بدايته الفنية:"في سن ٤ سنوات وجدت إعلانا يطلب طفل صغير ليؤدى دور في فيلم، أرسلت صور ادم وفيديوهات، طلبوا عمل ادوشن في المكتب، كنت وقتها مشغولة، طلبت منهم تصويرما يريدون وارسله، فاعجب المخرج خالد الحلفاوي به، وظهر بفيلم خلاويص".

وتابعت:"بعدها بسنه طلبوه في أفلام نادي الرجال السري، عزمي وأشجان، ومسلسل كلبش ٣، لآخر نفس، وبداية هذا العام مثل في ما وراء الطبيعة، أول مسلسل إنتاج نتفليكس مصري".

وأكدت أن مسلسل لعبة النسيان فرق مع أبنى، لم نتوقع ردود الأفعال بشأنه، والجميع يقدم له النصائح ويحب دينا الشربيني ويقول لها" مامي"، وكانت ريم حجاب تدربه ولاقى دعما من محمود قابيل، رجاء الجداوي تنصحه وتراجع معه الدور.

وعن إجراءات الوقاية قالت:" دائما امشي بمطهراتي واللوكيشن معقم وحتى الكرفانات ومتوفر كل شيء من كحول وكمامات وأشعر بالأمان على ابني، واهتم أيضا بدراسته فهو من الأوائل ويتمنى أن يصبح طيارا".


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