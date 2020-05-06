المشاط: الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الأولى من أزمة كورونا بنجاح

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الإصلاحات الاقتصادية هيأت مصر لمواجهة فيروس كورونا.وتابعت في حوارها مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الأزمة كانت ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصر لولا الإصلاحات الشاملة على الضرائب والميزانيات والصرف الأجنبي التي أجرتها الحكومة مؤخرًا.وأضافت: "لقد دخلنا هذه الأزمة باحتياطيات مالية بالإضافة إلى احتياطيات نقدية أجنبية، مما ساعد على تجاوز الصدمة الأولى".وأكدت الشبكة أن مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، ما جعل مصر ضمن دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط يتوقع الصندوق أن ينمو اقتصادها عام 2020، حتى لو كان معدل النمو متواضع بعض الشئ بنسبة 2%، مقابل 5.6% العام الماضي، ولكنه معدل جيد بالنظر إلى أزمة فيروس كورونا.وقالت المشاط "نحاول اتخاذ خطوات متعددة ودفع الاقتصاد للأمام من خلال الإصلاحات الهيكلية التي أردنا القيامبها، ولكن أزمة الفيروس تتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي، وتوسعها لتشمل الأشخاص المعرضين للخطر، أيضا، بالنسبة للشمول المالي، كان هناك تركيز على العمل غير المنظم وغير الرسمي".وأفادت تقارير أن مصر خصصت 100 مليار جنيه (6.35 مليار دولار) لمعالجة أزمة انتشار الفيروس و20 مليار جنيه لدعم بورصة البلاد.