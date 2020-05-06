هبوط البورصة القطرية ومؤشرها يفقد حوالى 41 نقطة

تراجع مؤشر سوق قطر للأوراق المالية، الأربعاء، بنسبة 0.46بالمائة وفقد 40.83 نقطة وأغلق عند مستويات 8759 نقطة.وواصلت السيولة ارتفاعها خلال اليومين الماضيين وبلغت 516 مليون ريال قطر.وارتفع سهما القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية وقامكو بالحد الأقصى 10 بالمائة حيث أغلق الأول عند مستويات 0.346ريال، والثاني عند مستويات 0.720 ريال، وتصدر سهم الإجارة الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.2 % ليغلق عند مستويات 0.722 ريال.