«التعليم» تنفي تعيين 40 مستشارًا: «مخدناش تعريفة من الموازنة»

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن يكون له أكثر من مساعد قائلًا:«معنديش غيرمساعدين غير واحد بس اتعيّن من 3 شهور بس»، مقلّلًا من شائعات تعيين 40 مستشارًا للوزارة وعدد من المساعدين.قال وزير التعليم إن الوزارة لم تأخذ من موازنة الدولة «تعريفة واحدة» لأي مستشار، مؤكدًا أن هناك تعاونا بين الوزارة وعدد من الدول العربية والإسلامية بما يعود بالنفع على الجانبين، كاشفًا عن أن التعاون قد بدأ بالفعل، لكن ما يحدث الآن، من ظروف وباء كورونا أجّل تلك الملفات، لحين انتهاء الغمّة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم.