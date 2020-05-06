المصل واللقاح يوضح الإجراءات المتبعة للتعايش مع كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المقصود بالتعايش مع فيروس كورونا، هو العمل بالحد الأدنى الذي يسير الحياة اليومية، مثل النزول عند الضرورة، أو النزول للعمل، مع مراعاة البُعد الاجتماعي بين الموظفين وارتداء الكمامة.وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض المصالح الحكومية مثل المرور والجوازات ستمنع دخول المترددين عليها دون ارتداء كمامة، مطالبًا بتوفير منافذ بيع للكمامات بجوار المصالح الحكومية لسهولة الحصول عليها وارتدائها قبل دخوله المصلحة: "حياتنا هتتغير الفترة الجاية عشان التعايش مع كورونا".ووجّه الحداد نصيحة للمواطنين، قائلًا: "خاف على نفسك وعلى أولادك أو والدك أو والدتك أو جدك أو جدتك الموجودين في المنزل، واتبع إجراءاتك الاحترازية، إيه المشكلة لما تكون من سلوكياتك الطبيعية غسل إيديك بالميّة والصابون أكثر من مرة، إيه المشكلة إن ارتداء الكمامة يبقى جزءًا من حياتك اليومية، لو التزمنا بالإجراءات دي معدل الإصابة هيقل تمامًا ومش هنحتاج فرض حظر أكتر أو تضييق على الناس".