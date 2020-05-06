تايوان تطالب «الصحة العالمية» بالتواصل الفعال معها بشأن كورونا

طالب وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونج، منظمة الصحة العالمية بتحقيق تواصل "محسّن " وفعال بشأن فيروس "كورونا" الجديد، مع تايوان - الجزيرة غير العضوة بالمنظمة الأممية.ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية عن وزير الصحة التايواني قوله، إن ما تريده بلاده هو معلومات "مباشرة"، مشيرا إلى أن أي معلومات "متأخرة " تبطئ من إجراءات البلاد وتشوه رؤيتها للقرارات الواجب اتخاذها تجاه الوباء، وتحول دون رؤية الصورة كاملة أوالتصرف باستباقية ووضع أنظمة وسياسات التعامل المختلفة.ويقول المسئولون في تايوان إن أبعادها عن المنظمة لا يساعد في المعركة العالمية ضد فيروس "كورونا" الجديد كما يعرض صحة مواطنيها للخطر.يشار إلى أنه تم استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية بناء على طلب الصين نتيجة للنزاع طويل الأمد على السيادة بين (بكين ) و(تايبيه) مما يعني أن تايوان غير قادرة على المشاركة في الاجتماعات الرسمية ومنها جمعية الصحة العالمية المقرر عقدها في وقت لحق من شهر مايو الجاري.