محمد الجمال يطالب الحكومة بدعم مربى «الخروف البرقى»

قال المهندس محمد الجمال، مؤسس مشروع «إحياء الخروف البرقى»، إنَّ قيام بعض الشركات بحملات توعية خلال شهر رمضان المبارك لحث المستهلكين على عدم الإقبال على اللحوم مجهولة المصدر والتي يتم ذبحها خارج المجازر المعتمدة وطريقة تخزين اللحوم بطريقة آمنة «أمر جيّد»، ويجب أن يستمر طوال العام.وأضاف «الجمال»: «كثير من المواطنين يقبل على اللحوم رخيصة الثمن والتي يتم ذبحها خارج المجازر المعتمدة التابعة لوزارة الزراعة والتي لا يتم الكشف عليها، وتحمل في الغالب الكثير من الأضرار، والتي من الممكن أن تنتقل إلى الإنسان وتسبب له الكثير من الأضرار الصحية».وأشار إلى أنَّ الهدف الأساسي من ذبح الماشية داخل المجزر هو التأكد من سلامة صحة الحيوان المراد ذبحه والكشف عليه بمعرفة أطباء بيطريين متخصصين تابعين للطب البيطري.وتخضع عملية الكشف على الحيوان لعدة معايير، أهمها معرفة ما إذا كانت تبدو عليه علامات الهزال أو الحمى، وهي دليل على وجود تسمم دموي بداخله، كذلك يتم الكشف عليه للتأكد من عدم وجود أي أمراض بكتيرية به حتى لا تنتقل عن طريق اللحوم للإنسان وتسبب له تسممًا غذائيًا.وتابع أنَّ الكثير من سيدات المنازل يجهلن طريقة تخزين اللحوم داخل الثلاجات بشكل جيّد وطريقة آمنة تحافظ على القيمة الغذائية المطلوبة فهناك أنواع من اللحوم يتم حفظها عن طريق المبردات، وهناك أنواع أخرى من اللحوم عن طريق التجميد، كما أن هناك أنواعًا من اللحوم تصلح للحفظ فترة قصيرة، وهناك أنواع أخرى يتم تخزينها لعدة أشهر دون أن تتعرض لأي أضرار.وشدد على أن الإقبال على خراف البرقي ارتفع خلال الفترة الماضية بعد تفضيله من جانب المستهلك على الأنواع الأخرى من اللحوم، إذ يعد من أفضل أنواع اللحوم وأكثرها جودة وأقلها دهونًا، وأن مصر ستصبح في القريب العاجل قبلة الخراف البرقي في العالم العربي، كما كانت خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، وأن الحكومة يجب أن تساند مربي الخروف البرقي عن طريق منحهم قروضًا ميسرة وتوفير الأعلاف.