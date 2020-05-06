«سبوتيفاي» تطرح نسخة صوتية من أعمال هاري بوتر

طرحت سبوتيفاي، نسخة صوتية إلكترونية مجانًا لأول جزء من سلسلتها الأدبية الشهيرة هاري بوتر بأصوات مشاهير، بينهم دانيال رادكليف الذي أدى دور الساحر في النسخة السينمائية لهذا العمل.وقد نشرت المنصة الموسيقية، الفصل الأول من هذه النسخة بصوت الممثل البريطاني الذي شارك في الأجزاء الثمانية من سلسلة أفلام هاري بوتر بين 2001 و2011، على أن يليه فصل آخر يتلوه مشاهير آخرون بينهم نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والممثل إيدي ريدماين والممثلة داكوتا فانينغ.وستكون النسخة الصوتية متاحة لمشتركي"سبوتيفاي" بالنسختين المجانية والمدفوعة.كذلك ستنشر فيديوهات عن التسجيلات عبر موقع "ويزاردينغ وورلد" الإلكتروني، الموقع الرسمي لهذه السلسلة.وقد بيع أكثر من نصف مليار كتاب من قصص هاري بوتر حول العالم، كما أن الجزء الأول من السلسة الصادر في 1997 لا يزال الأكثر مبيعًا على الإطلاق وفق "ويزاردينغ وورلد".