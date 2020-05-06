«التعليم» تدرس عودة الأسبوع الدراسى لمدة يومين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك عددًا من المقترحات التي تتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين، فقط، مقابل أن يمتد حتى الخامسة مساءً، فضلًا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.وأضاف شوقي أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتًا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج، وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبًا بالفيديو.وأشار الوزير إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه، فقط، بداية من مرحلة رابعة ابتدائى، وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية: "قبل هذه السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية"، مضيفًا: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحًا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020-2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.وكشف الوزير عن أن مادة الأخلاق سيتم تدرسيها خلال المنهج الدراسي بداية من العام القادم، قائلًا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، تعقيبًا على مقترحات بعض النواب إنه سيراجع بنفسه أول نسخة طبعت بالفعل من كتاب الأخلاق غدًا الخميس.وطالب الوزير أولياء الأمور بدفع أولادهم للتعليم الفني: «لا بدّ أن يدخل عدد كبير من الطلاب للتعليم الفني، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا بالتعليم الفني، والرئيس مهتم شخصيًا بهذا الأمر، ونحن سنعمل على تقليل التخصصات في هذا التعليم والتي تبلغ 200 تخصص، وأن تقتصر التخصصات على ما يحتاجه سوق العمل وطبقًا لاستراتيجية الدولة المصرية».