تعليم المنيا: غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة امتحان الجغرافيا بالتابلت

أدى اليوم الأربعاء، طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمنيا، امتحان مادة الجغرافيا عن طريق التابلت بالمنازل.وقال مسئول بالتعليم، إن طلاب النقل بالصف الأول الثانوي العام الحكومي والخاص والبالغ عددهم 25 ألف طالب وطالب، أدوا امتحان مادة الجغرافيا من المنازل، وتشكلت غرفة عمليات بكل مدرسة وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة مشكلات الطلاب وحلها سريعا.على جانب آخر وضعت مديرية التعليم بالمنيا، آلية تسليم الأبحاث بالمدارس، من يوم 9 وحتى 19 من شهر مايو الجاري، لجميع التلاميذ بالصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وذلك بناءا على توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الأبتدائى وحتى الثالث الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكتروني، تم التنبيه باتخاذ عدة إجراءات منها: الإعلان عن خطوات تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية بكافة المدارس وعلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، علي أن تسلم المشروعات البحثية، في الفترة من 9 حتى 19 مايو، وعدم ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات، مع ضرورة أن يتأكد الطالب من كتابة بياناته والرقم التعريفي "الكود" على المشروع البحثي الورقي.وقد أصدرت إدارة المنيا التعليمية، أمر إداري لجميع المدارس بتشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة المدير وعضوية الوكيل ومسئول التطوير، والحاسب الآلي، وعضوين يختارهما مدير المدرسة مناسبا للعمل، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من تطهير وتعقيم المدرسة قبل وبعد عملية التسليم.كما تضمن القرار، عمل جدول بكل مدرسة لكل صف على حدة في أيام معينة حتى لا يتم التزاحم والإعلان عن تلك الأيام بصورة مناسبة، واستلام جميع الأبحاث ورقيا والكترونيا علي فلاشه أو أسطوانة في ظرف مغلق مدون عليه كود الطلاب والصف الدراسي وإذا كان من الفئات الخاصة منازل أو دمج، يوضح ذلك على الظرف، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور وإتباع قواعد السلامة والصحة، وحظر جمع أموال تحت أي مسمى. ويعتبر العمل باللجنة أمر تكليف لا يجوز الاعتذار عنه وتحت مسئولية مدير المدرسة، والتسليم يبدأ من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، والتشديد علي كنترول المدرسة بتجميع وتسجيل الأبحاث طبقا للأكواد وعمل محضر تسليم الكنترول المختص بذلك، ويعتبر ذلك الأمر علي أعلي درجة من الأهمية وتحت المسؤولية المباشرة لمدير المدرسة.