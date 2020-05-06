وكيل تعليم كفرالشيخ: لا شكاوى من الامتحان ونسبة الدخول على المنصة 100%

أدى 20 ألفًا و435 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، رابع امتحان لهم، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني" آخر الترم"، في مادة الجغرافيا.وتابعت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أداء الطلاب الامتحانات ودخولهم على المنصة، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصة 100%.وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنها تابعت أداء الطلاب للامتحان ودخولهم على المنصة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بـ13 إدارة تعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، ويتم حل المشكلات في حينها.وقالت وكيل الوزارة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلاب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أى قيود فنية، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعة أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوى من الطلاب.يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها.