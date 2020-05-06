11 إصابة جديدة بكورونا في البصرة بالعراق

سجلت دائرة صحة البصرة في العراق، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل 15 مصابًا للشفاء.وقالت دائرة الصحة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - اليوم الأربعاء - إنه تم اكتشاف 11 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في البصرة ليكون العدد التراكمي للإصابات في المحافظة 260 حالة، فيما تماثل 15 مصابًا للشفاء ليرتقع عدد حالات الشفاء إلى 242.