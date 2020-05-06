«الأزهر»: 7 آلاف كمامة للعائدين من الخارج المقيمين بالمدن الجامعية

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشكر لكلية الاقتصاد المنزلي بطنطا لتصنيعها كمامات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري - في بيان - إن الكلية بفضل تعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها قامت بإهداء الجامعة سبعة آلاف كمامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات أنه سيتم توزيع هذه الكمامات على المقيمين في المدينة الجامعية من العائدين من خارج البلاد ويقضون فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر.