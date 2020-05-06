المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

في مثل هذا اليوم 6 مايو 2002 رحل عن عالمنا المايسترو صالح سليم، رئيس النادي الأهلي، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.ويعد صالح سليم بمثابة الأب الروحي لجماهير الأهلي وقدوة للأجيال الجديدة التي لم تعاصره، بعدما حقق العديد من الإنجازات والألقاب كلاعب أو كرئيس للنادي.الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز المعلومات عن المايسترو صالح سليم: