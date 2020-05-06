المؤسسات الثقافية في هولندا تطلب مساعدة مالية بسبب كورونا

طلبت المؤسسات الثقافية الهولندية اليوم الأربعاء الحصول على مساعدة مالية حكومية عاجلة، حيث قالت إن الكثير من المقرر التي تشهد الفعاليات الثقافية أوشكت على الافلاس بسبب الاغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا.وقالت الرابطة الهولندية للمسارح وقاعات الحفلات إن ثلث المسارح وقاعات الحفلات لن تنجو هذا الصيف مالم تحصل على مساعدة حكومية.وطالبت الرابطة، التي تمثل 127 مقرا من مقرات الفعاليات بالحصول على مساعدة طارئة بقيمة 55 مليون يورو ( 59.3مليون دولار).وكتبت الرابطة" لا يمكن استمرار العمل ببساطة من خلال نسبة إشغال تقدر ب30%".وتعاني المتاحف أيضا، حيث تأمل المتاحف الفنية الكبرى في امستردام وروتردام وأوترخت ولاهاي في أن تتدخل الحكومة لتأمين مستقبلها.