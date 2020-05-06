«التعليم» تكشف عن خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة، الأربعاء، الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتًا إلى أنه من المُقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة فى اجتماع مجلس الوزراء، غدًا الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجاري، حيث إنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.وقال شوقي إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، لافتًا في رده على سؤال للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانويّة العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس "كورونا" أن الدولة وضعت عددًا من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.وأضاف أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبًا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن كل اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضّحًا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.