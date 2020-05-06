«تعليم كفر الشيخ» تناقش آليات تسليم الأبحاث وإعلان النتائج

عقدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء،اجتماعًا بحضور مديري عموم الإدارات الـ13 عبر شبكة الإنترنت لمناقشة آليات تنفيذ تسليم المشروعات البحثية وفقًا لما ورد من الوزارة.وأكدت في بيان، أن يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ما ورد من الوزارة بشأن نظام الدراسة والتقييم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2019 2020، للإعلان عن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الالكتروني.وناقشت وكيل الوزارة خلال الاجتماع إجراءات استلام المشروع البحثى مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة،وتشكيل لجان للإشراف على عملية تسليم المشروعات بكل مدرسة،وعدم ربط تسليم المشروعات بآية مصروفات، كما ناقشت عملية تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي من خلال لجنة النظام والمراقبة.وأكدت أنه تم الإعلان عن خطوات تسليم المشروع البحثى للطلاب بصفحة المديرية وبجميع صفحات الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها على أن تبدأ إجراءات الاستلام 9 مايو حتى 16 مايو 2020، ولا يجوز ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات.وأضافت وكيل الوزارة، أنها وجهت بتشكيل لجنة للإشراف على عملية تسليم المشروعات البحثية بمعرفة مديري المراحل التعليمية "ابتدائي وإعدادى والثانوى والتربية الخاصة والرسمي لغات والمدارس الخاصة،وتشكيل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية الورقية، والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي كود الطالب، على المشروع البحثي تسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.وقالت وكيل الوزارة،إنها وجهت بإعداد كشوف استلام بأسماء الطلاب لكل صف دراسي تشمل" اسم الطالب والصف واسم المشروع ونوع المشروع اذا كان ورقي أو إلكتروني وعداد المشروع اذا كان فردي أو جماعى، كما وجهت مدير الإدارة التعليمية بتكليف مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية داخل المدارس.وتابعت: سيتم تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، برئاسة المهندس يوسف البسيوني،كما هو متبع في الأعوام السابقة، مشددة على الالتزام بقيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير، نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%.وأشارت إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يقدرها المعلم عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020، وستعلن النتائج بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية، وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.