ألمانيا تمدد قيود الاختلاط الاجتماعي مع ارتفاع عدد الإصابات

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات اليوم الأربعاء، على تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي مبدئيا حتى الخامس من يونيو المقبل مع تطبيق تخفيفات في بعض الإجراءات، وذلك في إطار مكافحة جائحة كورونا.أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807 حالات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996.وفي وقت سابق، قالت مصادر إن الحكومات المحلية في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن الوباء خلال اتصال هاتفي مع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء.وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها، ربما ابتداء من 11 مايو.