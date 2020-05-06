مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو تسجل أكبر هبوط على الإطلاق

مُنيت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر هبوط على الإطلاق في مارس، بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا وتقليص متسوقين الإنفاق على كل شيء باستثناء الطعام والطلبيات عبر الانترنت.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، إن المبيعات في 19 دولة تتعامل باليورو هبطت بنسبة 11.2% في مارس على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي.وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، فان الانخفاض أكبر من توقعات السوق لنسبة 10.5 بالمئة وثمانية بالمئة على التوالي، وهذا التراجع الشهري الأكبر وفقا لبيانات يوروستات التي ترجع إلى عام 1999.والرقم السنوي هو الأسوأ في سجلات البيانات التي ترجع إلى عام 2000، وهو مثلي التراجع في فبراير 2009 وهو أسوأ الأشهر خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.كانت نقطتا الضوء الوحيدتان الغذاء وسجل زيادة شهرية خمسة بالمئة والتسوق عبر الانترنت والطلبات البريدية وزادت 2.6 بالمئة بينما تراجعت حتى مبيعات الادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 0.5%.وكان أكبر انخفاض للملابس والأحذية والمنسوجات ووقود السيارات.وسجلت فرنسا أكبر هبوط على مستوى الدول عند سالب 17.4% على أساس شهري، تليها مباشرة كل من لوكسمبورج والنمسا وإسبانيا، ولم تصدر بيانات شهر مارس من إيطاليا أو اليونان.