«تموين سوهاج»: توريد 54 ألف طن قمح للصوامع

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، اليوم الأربعاء؛ عن توريد 54 ألف و392 طن قمح من المزارعين للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد.ولفت إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.