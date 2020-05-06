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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:51 م
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
عبدالله هشام - أميرة العناني
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انتهت منذ قليل، مراسم دفن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، بمقابر الأسرة بالبساتين، بحضور بعض أسرته وبعض أقاربه وأعضاء من نقابة القراء، بعدما وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.

ووصل جثمان الشيخ الطبلاوي، إلى مقابر الأسرة، وكان في انتظاره بعض أقاربه وأعضاء بنقابة القراء، وأدى محبو الطبلاوى صلاة الجنازة على جثمان الراحل أمام منزله بمنطقة العجوزة بالقرب من نادي الترسانة الرياضي، بمشاركة عدد من مشايخ نقابة قراء القرآن الكريم، وأقارب الشيخ وجيرانه.

وحرص عدد كبير من أقارب الشيخ الراحل وأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم، والشيخ محمود ياسين التهامي على المشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وأمّ الناس في صلاة الجنازة على الشيخ محمد محمود الطبلاوي أمام المقابر، الشيخ محمد محمود الخشت، الأمين العام لنقابة القراء.

توفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
جنازة الشيخ الطبلاوي
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين
تشييع جنازة الشيخ الطبلاوي من أمام منزله إلى مقابر الأسرة بالبساتين

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