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محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرص عمل فى الوادى الجديد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:49 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات راغبي العمل بإحدى الشركات على وظيفتي مدير عام، ومحاسب، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، وبرواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في وظيفة مدير عام لشركة الشرق الأوسط للاستثمار الزراعي، ويشترط حصوله على بكالوريوس زراعة أو مؤهل إداري مناسب على أن يكون خبرة في إدارة الشركات لا تقل عن 5 سنوات.
كما تطلب الشركة محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
وفي السياق نفسه، قال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، إن أوراق التقديم تتمثل في طلب الالتحاق بالوظيفة باسم السيد رئيس مجلس الإدارة، والمؤهل الدراسي، وشهادة الخدمة العسكرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الخبرة، ويتم تقديم الطلبات أما بمقر المديرية، أو بمقر الشركة بقرية المعصرة العمارة السكنية أمام محطة الوطنية الدور الرابع على أن يكون التقديم حتى 15 مايو الجاري.

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